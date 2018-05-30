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تخصيص 4 ملابين و600 ألف جنيه من التعمير لتطوير طريق "الخانكة - السلام" وتوسعته

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:54 م
تخصيص 4 ملابين و600 ألف جنيه من التعمير لتطوير طريق الخانكة - السلام وتوسعته
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
أعلن النائب رضوان الزيات عضو مجلس النواب عن مدينة الخانكة، عن موافقة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية علي توجيه مبلغ ٤ملابين و٦٠٠ الف جنيه من هيئة التعمير لتطوير طريق الخانكة _السلام وتوسعته وذلك استجابة لطلبات المواطنين في الخانكة وابي زعبل وباقي القرى.

وأشار الزيات الي انه سيتم التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة لخدمة الأهالي وحفاظا علي أرواحهم والحد من الحوادث.

وكان المحافظ قد تفقد الطريق بناء علي طلب النائب رضوان الزياتي بحضور مجدي نجاح رئيس المدينة والعقيد نبيل عدلي وكيل إدارة مرور القليوبية والرائد محمد رضا قائد مرور الخانكة.

ووعد المحافظ بحل مشاكل هذا الطريق وتطويره وتوسعته.


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