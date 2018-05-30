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محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة القوى العاملة بمنحه درع المحافظة تقديراً لدوره في حسن سير ونجاح الإنتخابات النقابية​

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:52 م
محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة القوى العاملة بمنحه درع المحافظة تقديراً لدوره في حسن سير ونجاح الإنتخابات النقابية​
محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة القوى العاملة
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قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتكريم الأستاذ  خالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية بمنحة درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لدوره في الإشراف على نجاح الإنتخابات النقابية وعدم حدوث أي مشاكل أو معوقات أمام العملية الإنتخابية فضلاً عن تهيئة الأجواء لخلق منافسة شريفة لتسفر عن فائزين قادرين على مواصلة العمل والبناء والنهوض بمستوى العمل داخل النقابات العمالية بالشرقية، جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ و اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدداً من شباب الشرقية وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ومن جهته قدم الأستاذ خالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية الشكر لمحافظ الشرقية لإهتمامه الدائم والمستمر بقطاع القوى العاملة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الإنتخابات النقابية ومتابعته المستمرة لتذيل كافة المشاكل والمعوقات أمام المتنافسين.


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