نجوم الفن ينعون "مديحة يسري" (صور)
نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنانة القديرة مديحة يسري التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ97 عاماً وما أن علم الفنانون بخبر وفاتها حرصوا على التعبير عن حزنهم على رحيلها ونعوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
البقاء لله في وفاة سمراء النيل
حيث نعى الفنان ياسر جلال وفاة الفنانة مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عامًا، بعد صراع مع المرض.
ونشر "جلال"، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة القديرة، وكتب عليها: "البقاء لله وفاة الفنانة مديحة يسري، سمراء النيل .. عن عمر يناهز 97 عامًا".
ربنا يرحم الفنانة الجميلة
وعبر الفنان أشرف عبد الباقي عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن حزنه على وفاة "يسري" قائلا: "ربنا يرحم الفنانة الجميلة مديحة يسري".
الله يرحمها ويثبتها عند السؤال
ونعت الفنانة غادة عبد الرازق رحيل الفنانة مديحة يسري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الله يرحمها ويثبتها عند السؤال الفنانة القديرة مديحة يسرى أيام المغفرة".
فقدنا قيمة فنية كبيرة
وشاركت الفنانة نادية الجندي عدة صور جمعتها بالفنانة الراحلة مديحة يسري في أعمال فنية وقالت "الجندي": "وداعًا الفنانة الكبيرة مديحة يسري .. نجمة من زمن الفن الجميل فقدنا قيمة فنية كبيرة .. الله يرحمها يارب.. خالص التعازى لأسرتها".
الفن المصري خسر فنانة قديرة
كما نعى الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين رحيل الفنانة مديحة يسري، قائلاً إن الفن المصري خسر فنانة قديرة ولكنها ارتاحت من الألم التي كانت تعاني منها، مؤكدًا أن مديحة يسري كانت مقيمة في الفترة الأخيرة بالمستشفي وكانت تعني من أمراض عدة.
الله يرحم أنبل إنسانه قابلتها بحياتي
أما النجمة أصالة نعت فقيدة الفن قائله :"الله يرحم أنبل إنسانه قابلتها بحياتي وأكرم... رحم الله روحك النقيّه .. أُمِّي الحبيبه مديحه يسري إلى جَنَّات الخلد اللَّهُمَّ آمين".
وداعا مديحة يسري
وكتبت الفنانة التونسية فريال يوسف على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"وداعا مديحة يسري ...معرفش ليه حاسة اني بعرفها كويس قوي ...يمكن عشان من زمان قوي اتعرض عليه مسلسل هو عبارة عن السيرة الذاتية لمحمد فوزي و انا كنت هقدم دور مديحة وطبعا هي كانت زوجته ...بس العمل ما تمش...لكن من خلال الورق و السؤال عنها و الغوص في شخصتها و طبعا كنت ناوية اقابلها لولا المشروع وقف... اكتشفت انها الله يرحمها سيدة راقية و محترمة جدا و صبورة و حمولة ...من الاخر بنت اصول...الله يرحمك و في جنة الخلد ان شاء الله".