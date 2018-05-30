نجوم الفن ينعون "مديحة يسري" (صور)

نعى عدد كبير من نجوم الفن الفنانة القديرة مديحة يسري التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ97 عاماً وما أن علم الفنانون بخبر وفاتها حرصوا على التعبير عن حزنهم على رحيلها ونعوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



البقاء لله في وفاة سمراء النيل

حيث نعى الفنان ياسر جلال وفاة الفنانة مديحة يسري عن عمر يناهز 97 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشر "جلال"، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة القديرة، وكتب عليها: "البقاء لله وفاة الفنانة مديحة يسري، سمراء النيل .. عن عمر يناهز 97 عامًا".



ربنا يرحم الفنانة الجميلة

وعبر الفنان أشرف عبد الباقي عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن حزنه على وفاة "يسري" قائلا: "ربنا يرحم الفنانة الجميلة مديحة يسري".



الله يرحمها ويثبتها عند السؤال

ونعت الفنانة غادة عبد الرازق رحيل الفنانة مديحة يسري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "الله يرحمها ويثبتها عند السؤال الفنانة القديرة مديحة يسرى أيام المغفرة".



فقدنا قيمة فنية كبيرة

وشاركت الفنانة نادية الجندي عدة صور جمعتها بالفنانة الراحلة مديحة يسري في أعمال فنية وقالت "الجندي": "وداعًا الفنانة الكبيرة مديحة يسري .. نجمة من زمن الفن الجميل فقدنا قيمة فنية كبيرة .. الله يرحمها يارب.. خالص التعازى لأسرتها".

