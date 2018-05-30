محافظ المنيا: إقامة 3 مناطق صناعية بقرى الظهير الصحراوي

أعلن عصام البديوى محافظ المنيا، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على إقامة 3 مناطق صناعية بقرى الظهير الصحراوي والتي تضم كل من قرى ( تونا الجبل الجديدة ـ السلام الجديدة ـ شارونة الجديدة)، وذلك في إطار تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.



أوضح المحافظ أن إقامة مناطق صناعية بقرى الظهير الصحراوي ياتى وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2016بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة الذي أضاف الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جهات الولاية الأخرى، كما نص القانون على أن " تتولى الهيئة العام للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الاراضى التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".



أضاف المحافظ أنه سيقام بهذه المناطق الصناعية عددًا من الأنشطة منها ( مناطق زراعية ـ منطقة سكنية ـ مناطق تجارية) مؤكدًا على ان هذه المناطق ستحدث نقلة تنموية على مستوى المحافظة علاوة على توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال المشروعات التي ستقام داخلها الأمر الذي يسهم في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر والحد من ارتفاع نسبة البطالة داخل المجتمع المنياوي، كما ستفتح المجال أمام المستثمرين لإقامة مزيد من المشروعات لرفع معدلات الاستثمار والتنمية داخل المحافظة.

