اصنعي بنفسك كريم ترطيب البشرة في المنزل

لكريمات الترطيب أنواع كثيرة، منها ما يفيد بشرتك ومنها ما يتسبب في تعرضها لتأثيرات سلبية وذلك حسب مكونات كل نوع منها، ونظرًا لأن المكونات الطبيعية لا ينتج عنها أي أضرار لبشرتك وتكون أكثر أمانًا، سنخبركِ اليوم بطريقتين لعمل كريم ترطيب لبشرتكِ في المنزل من مكونات طبيعية تغذيها وتحميها في الوقت نفسه.





الطريقة الأولى:





المكونات:

¼ كوب من الزيت العضوي.

¼ كوب زيت لوز حلو.

¼ ملعقة زيت فيتامين "هـ".

¼ كوب زيت بذور العنب العضوي.

¼ كوب زيت جوز هند.

⅛ كوب شمع عسل.

من 8 إلى 10 قطرات زيت عطري مثل "اللافندر أو خشب الصندل".

½ كوب من هلام الصبار.





الطريقة:

- امزجي الزيوت في وعاء مضاد للصدأ، وضعيها في درجة حرارة منخفضة جدًّا.





- ضعي شمع العسل في وعاء آخر وضعيه على درجة حرارة منخفضة حتى الذوبان.





- أحضري وعاء وملئي نصفه بالماء.





- ضعي نصف كمية الزيت داخل غلاية مزدوجة قمتِ بتسخينها من قبل، ثم أضيفي ¼ كمية الشمع المذاب وحركي بلطف حتى يصبح الخليط سائلًا تمامًا.





- جهزي وعاء الخلاط الكهربائي، وضعي هلام الصبار المختلط مع زيت فيتامين "هـ" والزيت العطري.





- استخدمي الخلاط بسرعة منخفضة، ثم صبي الخليط على خليط الشمع المذاب ببطء.





- أخرجي المكونات من الخلاط، وخزنيها في علبة فارغة.





- يمكنك الاحتفاظ بهذه المكونات لمدة عام دون أن تتلف.





الطريقة الثانية:





المكونات:

3 ملاعق شمع العسل.

3 ملاعق ماء ورد.

2ملعقة من جل الصبار.

3ملاعق زيت زيتون نقي.

2 ملعقة زيت ورد.





الطريقة:

- ضعي شمع العسل داخل الميكروويف لمدة 30 ثانية حتى الذوبان.

- اخلطي زيت الزيتون مع شمع العسل وماء الورد، وقلبي جيدًا للحصول على خليط متجانس.

- أضيفي جل الصبار وزيت الورد إلى الخليط السابق، مع استمرار التقليب للحصول على قوام متماسك.