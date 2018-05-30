الأموال العامة بالفيوم.. ضبط 10 ألاف دولار مقلدة مع عامل قبل ترويجها

تمكن قسم مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن الفيوم، من ضبط،عامل، ومقيم بمنطقة البارودية البحرية، التابعة لبندر الفيوم، بحوزته 10 آلاف دولار فئة المائة مقلده، قبل ترويجها على عملائه.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات لضباط القسم، بترويج العملات الأجنبية فئة المائة دولار، على عملائه مقابل مبالغ مالية.



تم تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم بحوزته مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي، فئة المائة دولار المقلده، وبمواجهة المتهم أقر بصحة التحريات.



كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروف ملابساتها، وتطوير مناقشة المتهم والوقوف على ابعاد نشاطه الإجرامي.



تحرر محضر بالواقعة، رقم 3475 لسنة 2018 إداري قسم شرطة أول الفيوم، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.





