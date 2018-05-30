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الحكومة توافق على قرض بـ٦٠ مليون دينار كويتي لإنشاء ٣ محطات كهرباء

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:47 م
الحكومة توافق على قرض بـ٦٠ مليون دينار كويتي لإنشاء ٣ محطات كهرباء
الدكتور محمد شاكر - أرشيفية
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يحي حلمي
 
قال الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء، إن اجتماع مجلس الوزراء الْيَوْمَ برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على قرض من الصندوق العربي للمساهمة لتطوير منظومة الكهرباء.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القرض بقيمة ٦٠ مليون  دينار كويتي بفائدة ٢.٥ ٪؜ بفترة سماح ٤ سنوات يسدد على ٢٦ سنة؛ لإنشاء ٣ محطات بجهد ٥٠٠ كيلو وات .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن الوزارة لديها خطة بقيمة ٢٥ مليار جنيه؛ لتطوير شبكات الكهرباء .

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