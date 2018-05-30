مرض الدوالي.. الأسباب وطرق العلاج

تظهر الدوالي نتيجة وجود خلل في عمل الأوردة في ضخ الدم بالجسم حيث أن حدوث الدوالي يعني أن الدم عندما يتم ضخه في الأوردة الدموية تنقبض علية الصمامات فتمنع وصولة إلى القلب.





ويسبب ظهور الدوالي في تلك المنطقة من الوريد، الأمر الذي يتسبب في ظهور العلامة الحمراء المائلة للزرقة على سطح الجلد بسبب أحتباس الدم.





ويظهر ذلك بوضوح في الدوالي التي تصيب الساقين وهناك عوامل أخرى تتسبب في حدوث الدوالي مثل العوامل الوراثية، الحمل والولاده، والذين يعملون أعمال شاقة.





الأعراض

تسبب أحساس بالحكة والأحمرار فى الجلد والشعور بالألم بالمنطقة التى تظهر بها علامة الدوالي وفى حالات تكون الأصالة بالداوالي شديد تسبب التورم والتمدد وفى بعض الحالات يصل الأمر إلى حدوث قرحة المعدة والنزيف .





العلاج المنزلي

- لابد من عمل فحص طبى للتأكد من مدى تدفق الدم بالشرايين بشكل سليم عن طريق الأشعة .

- عدم الوقوف لمدة طويلة وحينما تضطر إلى الوقوف فلابد أن تحرص على الأسترخاء بين الحين والآخر لتعادل بين فترة الجلوس والوقوف

- بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لابد من خسارة الوزن .

- أرتداء جوارب تضغط على الجسد أو أستخدام رباط ظغط على المنطقة التى تقع بها حيث أن الضغط يساعد على الدوالي تدفق الدم ووصولة إلى منطقة القلب .



