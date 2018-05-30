تموين دمياط يغلق مخبز بسبب مخالفات في وزن الرغيف ومديونية 17 ألف جنيه



تمكنت الحملة من تحرير مخالفة لأحد المخابز بباب الحرس، بعد تبين عدم مطابقة رغيف الخبز للموازين المقررة وقيام المخبز بالتلاعب فى الأوزان ومستحق عليه سداد مبلغ ١٧٢٦٥ جنيه.



وبالعرض على المحافظ قرر غلق المخبز لمدة شهر وسداد المبالغ المستحقة عليه طبقا للقرار الوزارى ٣٠ لسنة ٢٠١٧ وتقوم الإدارة المختصة بتغطية المنطقة خلال فترة التوقف والمتابعة من قبلها بالاشتراك مع مكتب التموين لتوفير الخبز بالمنطقة.

تحركت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، للرقابة على المخابز والأسواق خلال شهر رمضان.