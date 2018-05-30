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عاجل.. الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإٍسرائيلية على غزة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:46 م
عاجل.. الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإٍسرائيلية على غزة
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أسماء العزب
 
دانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات الإسرائيلية على حدود غزة، قبل اجتماع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية، مساء أمس الثلاثاء، على أهداف في قطاع غزة ردًا على هجمات بقذائف وصواريخ استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي من داخل القطاع.


وقتلت إسرائيل يوم الأحد، ثلاثة من عناصر الجهاد الإسلامي، بحجة أنهم كانوا يحاولون زرع عبوة ناسفة بالقرب من الحدود.

المزيد عن: غزة تدين اليوم الاربعاء الهجمات الإٍسرائيلية الخارجية الألمانية
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