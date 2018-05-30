تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

لقيت ربه منزل مصرعها عقب قيام سياره بالاصطدام بها أثناء عبورها الطريق السريع امام قريه صهرجت الصغري طريق القاهره المنصورة.



وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ مصرع سيده امام قريه صهرجت الصغري التابعه لمركز أجا.



وانتقلت قوه امنيه لمكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام السياره 24284ملاكي دقهليه قياده محمد ا ع 35 سنه سائق ومقيم بندر شربين بالمدعوه عزه ع ا 45سنه ربه منزل ومقيمه شبرا الخيمه محافظه القليوبيه اثناء عبورها الطريق السريع.



تم نقل الجثمان لمستشفي اجا المركزي وتحرر عن ذلك المحضر اللآزم وجاري العرض علي النيابه العامة.

