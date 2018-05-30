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دوترتى: الفلبين قد تذهب للحرب فى بحر الصين الجنوبى

الأربعاء 30/مايو/2018 - 01:41 م
دوترتى: الفلبين قد تذهب للحرب فى بحر الصين الجنوبى
الرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى
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خاطر عبادة
 

أكدّ المستشار الأمنى للرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى، اليوم أنّ الفلبين قد تذهب للحرب على جزر بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها مع الصين ودولاً أخرى بالمحيط الهادى، وفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم.


وأعلنت بكين السيادة على جزر استراتيجية فى بحر الصين الجنوبى، كما شيّدت قواعد عسكرية وسط  احتجاج أمريكا وحلفائها بالمنطقة.


ونقل مستشار الأمن القومى هيرموجينيس اسبيرون، عن الرئيس الفلبينى، قوله إنّ مانيلا قد تخوض حرباً إذا أصيب أحد جنودها فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه.


وأضاف أنّ دوترتى صرّح اللليلة الماضية، بأنّ إصابة قواته أو أحد المواطنين فى جزيرة باج- أسا، قد تكون الخط الأحمر هناك.


وأشار دوترتى، إلى أنّه لا يريد شنّ الحرب هناك، ولكن إذا قاموا بقمعهم فقد يضطروا لذلك.


ووعدت وواشنطن بعواقب قصيرة وطويلة المدى ضد الصين بسبب سيطرتها على بحر الصين الجنوبى عسكرياً.


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