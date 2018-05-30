دوترتى: الفلبين قد تذهب للحرب فى بحر الصين الجنوبى

أكدّ المستشار الأمنى للرئيس الفلبينى رودريجو دوترتى، اليوم أنّ الفلبين قد تذهب للحرب على جزر بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها مع الصين ودولاً أخرى بالمحيط الهادى، وفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم.





وأعلنت بكين السيادة على جزر استراتيجية فى بحر الصين الجنوبى، كما شيّدت قواعد عسكرية وسط احتجاج أمريكا وحلفائها بالمنطقة.



