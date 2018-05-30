آلاف الأردنيين يهتفون بإسقاط حكومة الملقي

احتشد آلاف الأردنيين، ظهر الاربعاء، أمام مجمع النقابات في العاصمة عمّان، وهتف المشاركون ضد رفع الاسعار وقاتوني الضريبة والخدمة المدنية.

وطالب المشاركون باسقاط حكومة الدكتور هاني الملقي، وردّ تعديلات قانون الضريبة كاملة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النقباء، نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس على أن النقابات المهنية لن تسمح بأن يكون المواطن لقمة سائغة للمؤامرات والخطط والصفقات التي تُحاك ضدّه.

وقال العبوس إننا النقابات المهنية ستواصل تصدّيها للتغول الحكومي على لقمة عيش المواطن.

إلى ذلك، استهجن نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، ممارسات الحكومة ومحاولاتها ترهيب النقابيين والمواطنين الراغبين بالمشاركة في الاضراب.

وقال ارشيدات إن الحكومة طلبت من النقباء اشهار ذمتهم المالية بالرغم من كونهم ليسوا موظفين رسميين، بالرغم من كون بعض الموظفين الرسميين لم يقوموا بذلك.

ووجه ارشيدات رسالة إلى الأجهزة الأمنية قال فيها: "أنتم حماة أمننا، ولكننا أيضا حماة أمنكم الاجتماعي".