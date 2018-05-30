خالد الصاوي ناعيا مديحة يسري: ربنا يرحمها

نعى الفنان خالد الصاوي، الفنانة الراحلة مديحة يسري، التى رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز السبع وتسعين عاما بعد صراعا مع المرض.





وكتب "الصاوي" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انا لله وانا اليه راجعون بقلوب راضية ينعي الفنان خالد الصاوي وفاة احد عمالقه الفن الفنانه مديحه يسرى يعلم الله كم سنفتقدك ولكن عزانا انك بالتأكيد في مكان افضل نسأل الله عز وجل ان يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواه الجنة".







