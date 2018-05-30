"الجوازات" تدعو المعتمرين إلى الإلتزام بالتعليمات والتقيُّد بمدة التأشيرة

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع ضيوف الرحمن القادمين للعمرة، إلى التقيُّد بمواعيد رحلاتهم وعدم التأخر عن المغادرة أو البقاء في البلاد بعد انتهاء المدة المحدّدة لتفادي العقوبة المترتبة على التأخر عند انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة لهم, التي تصل غرامتها المالية إلى 50 ألف ريال, والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.





وبيّنت "الجوازات" أن التعليمات لا تسمح للقادم لأداء العمرة بأن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، كما تحظر التنقل خارج مكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة، ويكون ذلك في أثناء صلاحية التأشيرة.





وأكّدت "الجوازات" على جميع المواطنين والمقيمين، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم, أو تقديم أي وسيلة تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.





تتمنى المديرية العامة للجوازات، للمعتمرين، أن يتقبّل الله منهم عمرتهم، ويُعيدهم إلى أوطانهم وذويهم سالمين.







