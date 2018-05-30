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HTC تؤكد: هاتف "+U12" لن يأتي مع المحول USB-C To 3.5mm

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:16 م
HTC تؤكد: هاتف +U12 لن يأتي مع المحول USB-C To 3.5mm
+HTC U12
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لقد أكدت لنا شركة HTC، اليوم الأربعاء، أن حزمة الهاتف +HTC U12 الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا لا يتضمن المحول الذي يعمل على تحويل منفذ USB Type-C إلى منفذ السماعات 3.5mm. وجاء هذا التأكيد على شكل رد على إستفسار لأحد المستخدمين على شبكة تويتر.

كما هو موضح في حساب تويتر الرسمي للشركة، بالإضافة إلى الهاتف، فإن حزمة +HTC U12 تشمل شاحن سريع وكابل USb Type-C، وغطاء واقي من السيليكون الشفاف، وسماعات HTC USonic.

فقط في حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف +HTC U12 الجديد من شركة HTC أصبح متوفرًا للطلب المسبق في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث يكلف £700/€799 و 799$ للنسخة الأساسية على التوالي. وفي حالة إذا كنت مهتما بشراء الهاتف +HTC U12 وترغب في معرفة المزيد حول هذا الهاتف، فبإمكانك قراءة هذه المقالة المفصلة هنا.
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