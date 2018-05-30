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الزمالك يحاول خطف مهند لاشين

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:29 م
الزمالك يحاول خطف مهند لاشين
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هاني عصام
 

أجرى مسئولو نادي الزمالك إتصالات هاتفية مع محمود الأسيوطي ، رئيس نادي الأسيوطي سبورت خلال الساعات الماضية للتفاوض على ضم مهند لاشين لاعب وسط الفريق وضمه بداية من الموسم القادم.


ويحاول مرتضى عرقلة انضمام اللاعب إلى الأهلي، بعد الإتفاق المبدئي الذي تم بين الناديين ورغبة اللاعب نفسه في إرتداء القميص الأحمر، لكن إدارة الزمالك تحاول التدخل لحسم الأمور لصالحها ويرتب مرتضى للإجتماع مع الأسيوطي بعد عودته إلى القاهرة من رحلة عمله في النمسا لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

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