شاهد.. لماذا أطلق على أذربيجان اسم "أرض النار"؟

تشتهر أذربيجان والتي تُوصف بـ"أرض النار" بتنوعها الثقافي، فهي تحتضن الشرق والغرب، وتقع عند مفترق الطرق بين تركيا، وروسيا، وإيران.

وبسبب تدفق السياح إلى جورجيا، المجاورة لها، بقيت أذربيجان مخفيةً عن الأعين. ولكن، مع خدمة التأشيرات الجديدة التي تمتد إلى ثلاثة أيام، وأسعارها المعقولة، فقد يغير ذلك من اهتمامات السياح.

"المدينة القديمة" في باكو ما زالت تحتفظ بمعالمها الثقافية التي سبقت تطور قطاع النفط. وبين الشوارع المرصوفة بالحصى، ستعرف السبب من وراء تتويج المدينة باسم "القلب الثقافي لباكو". وبإمكانك زيارة العديد من الروائع المعمارية مثل "برج العذراء"، و"قصر شيرفانشاهس"، بالإضافة إلى العديد من المتاحف مثل "مركز حيدر علييف" الثقافي من تصميم الراحلة زها حديد، و"متحف السجاد".

متاحف باكو، وتتميز بالأشكال المتعرجة المستقبلية لمركز حيدر علييف، التي صممته المهندسة الراحلة زها حديد، تجعل هذا الهيكل الاستثنائي معرضًا في حد ذاته.

ولمعرفة ما تتميز به أذربيجان، تجولوا في معرض الصور: