20 دقيقة فقط تطيح بسارق "دينا" بالقنفذة.. هروب ومطاردة وقطع إشارة

قدّم مقيم من جنسية يمنية، شُكره واعتزازه بالدور الذي لمسه من قِبَل الجهات الأمنية ممثلة في شرطة القنفذة، في استقبال بلاغه حول سرقة مركبته والسرعة في العثور عليها قبل أن يغادر مركز الشرطة الذي تواجد فيه لتقديم البلاغ.





وتفصيلاً، تَعَرّض مقيم يمني لسرقة مركبته أثناء تزويدها بالوقود، وتركها في وضع التشغيل؛ ليستغل شاب من ضعاف النفوس الموقفَ ويقفز داخل المركبة من نوع "دينا إيسوزو" ويغادر الموقع مسرعاً، ويقوم بقطع إحدى الإشارات، مع مصادفة مرور إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق التابعة لقيادة أمن طرق الساحل، التي رصدت قطع الإشارة. وفق صحيفة "سبق"





وتمت متابعة المركبة، وحاول الشاب الهرب، وتم استيقافه بالقوة الجبرية، وعند مباشرة المركبة والواقعة، وبتوجيه عدد من الأسئلة للشاب؛ اتضح عليه الارتباك، وأفصح عن قيامه بسرقة المركبة من إحدى محطات الوقود وهروبه بها قبل أن يتم ضبطه.





وعند التوجه بالشاب والمركبة لتسليمها إلى مركز شرطة القنفذة؛ اتضح وجود مقيم يمني في مركز الشرطة لتقديم بلاغ عن سرقة مركبة تنطبق عليها نفس المواصفات التي تم القبض عليها؛ فجرى تسليم المركبة لمالكها في أقل من 20 دقيقة من رفع البلاغ من شرطة القنفذة.







