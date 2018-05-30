تعرف على سعر نظام السحن اللاسلكي لسيارة بي إم دبليو الهجينة

أعلنت بي أم دابلو الألمانية عن نظام شحن لاسلكي لسيارتها الهجينة Plug-in، ويطلق عليه اسم Wireless Charging،وهو يتيح نقل الطاقة لاسلكيًا من شبكة التيار مرورًا بلوحة القاعدة وصولًا لبطارية السيارةذات الجهد العالي.





ويتألف النظام من لوحة قاعدة (GroundPad) يمكن تثبيتها في المرآب أو الخارج على حد سواء، وأخرى في أرضية السيارة (CarPad).





وتقوم لوحة القاعدة (GroundPad) بتوليد مجال مغناطيسي، وعبر تقنية الحَث الكهرومغناطيسي يسري تيار في لوحة أرضية السيارة (CarPad)، والذي يقوم بشحن البطارية عالية الجهد.





وتنتقل الطاقة لاسلكيا بين لوحة القاعدة (GroundPad) ولوحة أرضية السيارة (CarPad) في مسافة تبلغ 8 سم.





ويتمتع النظام بقدرة شحن 2ر3 كيلووات، وهذا يتيح شحن البطارية ذات الجهد العالي بالكامل في غضون ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبا.





وأعلنت بي إم دبليو أن سعر نظام الشحن اللاسلكي يبلغ 3200 يورو، أي ما يعادل (66.300 جنيه مصري).