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فرج عامر: التحكيم فى نهائى أوروبا يشبه أحداث مباراة الزمالك وسموحة

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:27 م
فرج عامر: التحكيم فى نهائى أوروبا يشبه أحداث مباراة الزمالك وسموحة
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الفجر الرياضي
 

وصف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، التحكيم فى مباراة نهائى دوري أبطال أوربا بين ريال مدريد وليفربول بأحداث مباراة نهائى كأس بين الزمالك وسموحة.

 

وكتب فرج عامر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التحكيم فى مباراة ريال مدريد وليفربول فى نهائي دوري ابطال اوربا فيه شبهة كبير قوى من مباراة نهائى كأس مصر بين الزمالك وسموحة، بدلا من طرد راموس لتعمده إصابة محمد صلاح خرج محمد صلاح مصابا، وبدلا من طرد طارق حامد لتعمده إصابة إسلام صلاح لاعب سموحة تم طرد حسام حسن مهاجم سموحة".


الجدير بالذكر أن الزمالك حسم نهائي كأس مصر على حساب سموحة، فيما فاز ريال مدريد على بايرن ميونيخ 3-1 في النهائي.

فرج عامر: التحكيم فى نهائى أوروبا يشبه أحداث مباراة الزمالك وسموحة
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