مبيعات العرب تُكبد البورصة 3 مليارات جنيه بمنتصف التعاملات

حققت مؤشرات البورصة أداء متبايناً فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.45% متأثراً بعمليات البيع من قبل المستثمرين العرب مقابل عمليات شراء من المصريين والأجانب المتعاملين.





وفقد رأس المال السوقى 3 مليار جنيه ليصل عند مستوى 951.2 مليار جنيه مقابل نحو 954.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.وتراجع المؤشر الرئيسى "EGX30" الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة بلغت 0.45% ، ليغلق عند مستوى 16930.10 نقطة مقابل .بينما صعد مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 853.84 نقطة .تلاه هابطاً مؤشر " EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% ليغلق على 2179.64 نقطة.وسجل السوق قيم تداولات بلغت 224.4 مليون جنيه، من خلال تداول 44.3 مليون سهم، بتنفيذ 4.7 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 134 شركة مقيدة، ارتفع منها 26 سهمًا، وتراجعت أسعار 52 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 56 سهمًا أخرين.ومالت تعاملات العرب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 42 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأجانب و المصريين نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 23.1 مليون جنيه و 18.9 مليون جنيه على التوالى .