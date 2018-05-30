وزير التجارة: الرقابة الصناعية تنفذ 1200 حملة تفتيشية على المصانع

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء خلال شهر ابريل الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك حيث قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 1200 حملة تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية



كما قامت مصلحة الكيمياء بإجراء التحاليل المعملية لعدد 4468 عينة اختبار وذلك بواقع 2382 عينة بمعامل القاهرة والاسكندرية 1728 عينة والسويس 212 عينة واسيوط 84 عينة ومعمل منسوجات مدينة نصر 62 عينات.



وقال الوزير ان احكام الرقابة علي المصانع يعزز من تنافسية المنتج المصري ومكانته ومواجهة كافة اساليب الغش والمنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات مؤكداً حرص الوزارة علي التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية للسلع والخدمات وانتاج سلع امنة ومطابقة.



ومن جانبه أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية انه تم إجراء 560 دراسة فنية متخصصة في مجال السماح المؤقت والدروباك و323 دراسة فنية ومتنوعة.



وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلي أن المصلحة قامت بترخيص 440 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 91 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) ، مشيراً إلى أن المصلحة قامت من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بفحص 88 شكوى كما تم سحب 93 عينة لإجراء الفحص منها 62 عينة أثبتت مطابقتها و 31 غير مطابقة



ومن جانبه أوضح مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء ان المصلحة تقوم حالياً بدراسة تنفيذ شبكة ربط داخلية بين معامل المصلحة ومراكز خدمة العملاء كما قامت بإنتاج 1508 لتر حبر سري المستخدم في ختم اللحوم بالمجازر.



وأشار فهمى الى انه تم اجراء زيارة تجديد شهادات الإعتماد لمعامل الكروماتوجراف والتحليل الآلى والمعادن والرد على حالات عدم المطابقة، كما تم إجراء المراجعة الداخلية وإعداد 5 معامل للمراجعة الخارجية من قبل الإيجاك لتجديد شهادات الإعتماد وهى الأغذية العضوية والغير عضوية والمنظفات والمنتجات البترولية وإعداد معامل الدخان للإعتماد طبقا للأيزو 2005/17025 وتجهيز الأوراق الخاصة بتقديم طلب الإعتماد .