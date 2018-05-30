جراهام ستيوارت: الاستثمارت البريطانية تمثل 14% من حجم الاستثمار الاجنبى في مصر



قال وزير الاستثمار البريطاني جراهام ستيوارت ، إن بريطانيا أكبر مستثمر أجنبى في مصر، حيث مثلت الاستثمارات البريطانية نحو 14% من حجم الاستثمار الاجنبى المباشر في مصر خلال العام المالي 2016 2017، تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات جنيه إسترلينى خلال العام الماضى، بزيادة حوالى 5% عن العام قبل الماضى، مضيفا: نأمل أن تتخطى علاقاتنا الاقتصادية ذلك المستوى لما هو أفضل.



وأضاف ستيوارت في تصريحات صحفية على هامش حفل إفطار أمس نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية، أن قرارات البنك المركزي المصرى بتقليل أسعار الفائدة خطوة لتقليل التضخم وهذا يعطى ثقة أكبر للمستثمرين للمجيء في مصر ويساعد على استقرار الاقتصاد.



وأوضح أن النتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تظهر بوضوح بعد عامين من تبنيها، من خلال نجاحها في توفير فرص العمل وتقليل نسب التضخم، مضيفا: "الإصلاحات أثبتت أنها روشتة ناجحة لعلاج الاقتصاد".



وتابع: نرى أن مصر شريك له أهمية متزايدة اقتصاديا، وشريك استراتيجي لا غنى عنه اذا كنا نريد إقامة شراكة اقتصادية مع افريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن زيارته للقاهرة تعد أولى زياراته في أفريقيا بعد توليه منصبه في يناير الماضي، ما يعد دليل على دعم المملكة المتحدة للاصلاحات الاقتصادية المصرية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتحرير الاقتصاد، كما أن مصر الدولة الأكثر سكانا والأفضل في سياسات المشروعات الصغيرة.



وقال ستيوارت إنه يشهد اليوم توقيع اتفاقية بين شركة راتشفورد إحدى أكبر الشركات التكنولوجية البريطانية وشركة مصرية لنقل تكنولوجيا دقيقة لصناعة الأطراف الصناعية، وسيكون المصنع الأول من نوعه في مصر.



وأكد الوزير البريطانى، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الزيارات للمسئولين ورجال الأعمال البريطانيين لمصر، كما أن جمعية الأعمال المصرية البريطانية ستزور بريطانيا نهاية نوفمبر المقبل.



وردا على سؤال حول امكانية الاستثمار بمصر في مجال الرياضة، أكد وزير الاستثمار البريطاني أن مصر مكان مناسب للاستثمار في مجال الرياضة بعدد سكانها الكبير والاهتمام لدى الجميع بالرياضة ونحن نشجع رجال الأعمال البريطانيين على الاستثمار في الرياضة أو غيرها في مصر، وأضاف: "أفضل استثمار في مجال الرياضة ببريطانيا خلال السنوات الماضية هو "مو صلاح" ورغم انني مشجع لنادي مانشستر يونايتد إلا أنني أحبه كثيرا والجميع يحبه في المدارس وكل مكان، فهو شخصية رائعة، ولم أرى الجماهير ترتدي تيشيرت لاعب في ليفربول كما تفعل حاليا مع صلاح، والآن علينا أن نجد "مو صلاح" اخر ونرسله إلى مانشستر يونايتد".



وحول دعم المشروعات الصغيرة، أوضح ستيوارت أنه التقى مع مسئولي البنك المركزي المصري وأكدوا حرصهم على خلق نظم تمويل تساعد المشروعات الصغيرة الذي زاد خلال عام من مليوني الى 2.5 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع بقيمة من 6 إلى 11 مليار جنيه .. والهدف أن يزداد العاملين الى 10 مليون شخص باستثمارات 30 مليار جنيه.



وردا على سؤال حول المشكلات التي نقلها المستثمرون البريطانيون في مصر خلال لقاءاته معهم، أكد الوزير أنه منبهر برؤية المستثمرين البريطانيين لمصر انها مكان جيد جدا للاستثمار بتحسن كبير في الاجراءات لتشجيع الاستثمار مثل استغراق تأسيس أية شركة أقل من أسبوع بدلا من 600 يوم وهذا يؤكد جدية مصر في جذب الاقتصاد الأجنبي وأهمية استمرار مصر في اجراءاتها لتحسين شروط الاستثمار لأن مصر لازالت ليست أسهل دولة في شروط الاستثمار، وهذا ما سانقله خلال لقاءاتي مع الوزراء المصريين.



من جانبه، قال السفير البريطاني إن الحكومة البريطانية في المراحل النهائية للموافقة على تمويل بقيمة مليار دولار للمساهمة في مشروع التحرير للبتروكيماويات الذي تتم اقامته في العين السخنة حاليا.

















