Galaxy S9 يحصل على ميزة جديدة في هذه الدول.. تعرف عليها

كشفت شركة سامسونج عن تحديث جديد لهاتفي جلاكسي S9 وS9 بلس، وسيتم طرح التحديث في هولندا والهند ورمانيا وروسيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.





والتحديث الجديد عبارة عن توفير تصحيح الأمان لشهر مايو، إضافة إلى توفير تطبيق جديد لتسجيل المكالمات، ولكون عملية تسجيل المكالمات بدون موافقة يعتبر مخالفًا للقانون في بعض البلدان.





ولكن من المنتظر طرح هذه الميزة لمزيد من الدول الأخرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن الشركة لن تطلق ميزة تسجيل فى بعض البلدان حتى يصبح الأمر قانونيًا.





ويحمل التحديث الذى يضم ميزة تسجيل المكالمات الجديدة رقم الإصدارات G960FXXU1BRE5 وG965FXXU1BRE3، اعتمادًا على الهاتف، وبالنسبة للمستخدمين الذين تلقوا بالفعل أحد تحديثات البرامج الثابتة الجديدة ولم يعثروا على خيار تسجيل المكالمات فى واجهة المستخدم قيد الاتصال، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون غير قانوني في بلدهم.