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الأرصاد تُعلن حالة طقس غدًا الخميس 31/5/2018 في الشرقية

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:17 م
الأرصاد تُعلن حالة طقس غدًا الخميس 31/5/2018 في الشرقية
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
تشهد محافظة الشرقية، غدًا الخميس، طقس حار على كافة الأنحاء، وارتفاعًا في درجة حرارة الهواء.

ويسود طقس حار نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، حيث تصل درجات الحرارة 20 الصغرى و35 الكبرى.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل لدفء على أغلب الأنحاء نهارًا، دافيء في أول الليل وآخره.

وتستمر الموجه الحارة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
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