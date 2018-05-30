محمد هنيدي يكشف مفاجأة لمحبي فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

قال النجم محمد هنيدي إنه يشارك بنفسه ويرد على التعليقات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأضاف هنيدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق على راديو "إينرجي"، أنه حين قرر العمل في مسلسل "أرض النفاق" كان يضع في عين الاعتبار أن عملاق من عمالقة الكوميديا وهو الفنان الراحل فؤاد المهندس جسد نفس الرواية من قبل، "ولكن ما جعلنا نشعر بالجرأة هو أن التناول مختلف، فتناول الدراما غير تناول السينما، والرواية رائعة جدا للأستاذ يوسف السباعي".



وأكد "هنيدي" أن العمل على الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" قريب جدا، قائلا "أنا بس انشغلت مع الدكتور مدحت العدل في أرض النفاق، ادعوا لنا نخلص المسلسل وهتشوفوا حاجة حلوة، وإن شاء الله نشوف نفس النجوم والأبطال اللي في الجزء الأول".



وكشف "هنيدي" أنه يعود قريبا لخشبة المسرح، مشيرا: "المسرح وحشني جدا أنا وكل زمايلي، حتى في كل قعداتنا بنقول كده"، لافتًا إلى أن الفترة السابقة شهدت ظهور مواهب كوميدية كثيرة "أي حد ضحك الناس أكيد ضحكني، وكلهم هيكونوا نجوم كبار".



ووجه هنيدي التهنئة لكل نجوم دراما رمضان، داعيا الجمهور للاستمتاع بأعمالهم "لأن كل الأعمال دي اتعملت عشان الجمهور يستمتع".