مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيين 13 استاذًًًا مساعدًا بعدد من الكليات بالجامعة

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة على تعيين 13 أساتذا مساعدا بعدد من كليات الجامعة حيث تضمنت القرارات تعيين الدكتور محمد خليل رشدي أستاذا مساعد فى تخصص "الأدب اليوناني " بقسم اللغة الفرنسية و آدابها بكلية الآداب بالجامعة . كما وافق المجلس على تعين الدكتورة نرمين محمود بركات بقسم تمريض مسنين و الدكتورة سهره زكى عازر شلبي بقسم تمريض الباطني و الجراحي بكلية تمريض بالجامعة.





كما وافق المجلس على تعين الدكتور احمد محمد عبد الرحمن عثمان بقسم التخدير و الانعاش و علاج الالم بمعهد جنوب مصر للاورام بالجامعة.





أما في كلية الزراعة فقد شملت القرارات موافقة المجلس على تعيين اربعة من الأساتذة المساعدين وهم الدكتورة رشا عزت السيد مهدى بقسم المحاصيل، والدكتورة الزهراء محمد ابراهيم درويش بقسم الألبان والدكتور خالد ابو العز فؤاد محمد استاذا مساعد لفسيولوجيا الدواجن بقسم انتاج الدواجن.





كما وافق المجلس على تعيين استاذين مساعدين بكلية العلوم و هما الدكتورة منى محمد عطية عبد الغنى تخصص "بيولوجيا الخلية".





بقسم علم الحيوان و الدكتورجمال فرغلى حسن فرغلى تخصص " رياضيات بحتة " بقسم الرياضيات.





كما وافق المجلس على تعين الدكتور محمد فكرى فرج الدسوقى تخصص "قوى ميكانيكية " بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بالجامعة.





وتقرر تعين الدكتورة ناريمان سعيد اسحق استاذا مساعدا فى " التغذية و علوم الاطعمة " بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية.





كما تم تعين الدكتورة راندا محمد سيد احمد بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية.



