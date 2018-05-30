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المواصفات الكاملة لهاتف جلاكسي A9 Star Lite

الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:05 م
المواصفات الكاملة لهاتف جلاكسي A9 Star Lite
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حصلت شركة سامسونج في وقت سابق على ترخيص لجنة الاتصالات الصينية لهاتف يحمل الرقم الكودي SM-G8850 في الصين خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لما نشره موقع هندي شهير، فيحمل الهاتف اسم  Galaxy A9 Star Lite، فيأتي الهاتف بشاشة 6.28 بوصة، بدقة عرض 1080×2220 بيكسل.

ومعالج ثمانى النواة Snapdragon 660، ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت، نظام التشغيل أندرويد أوريو 8.0، بحانب شريحتى اتصال، وكاميرا خلفية مزدوجة 24+16 ميجا بيكسل، كاميرا خلفية 24 ميجا بيكسل.

ويزود الهاتف مستشعر بصمة إصبع، بطارية 3700mAh
المزيد عن: هاتف مواصفات كاملة سامسونج جلاكسى A9 Star Lite جلاكسي
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