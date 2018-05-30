نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الامتحانات بالجامعة
الأربعاء 30/مايو/2018 - 12:06 م
تحت رعاية الدكتور خالد اسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، تفقد صباح اليوم الاربعاء الدكتور محمد عبد الوهاب مرسي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير الامتحانات بالكلية.
جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور عبد الحميد حمودة عميد كلية الاداب و الاستاذ الدكتور محمد دياب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وأوصى الدكتور محمد عبد الوهاب بتوفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء سير الامتحانات، موجها بعض الاسئلة للطلاب حول المعوقات التى يواجهونها أثناء سير الامتحانات و أكد الطلاب على أنهم لا يواجهون أى معوقات أثناء سير الامتحانات .