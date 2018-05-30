عبور 58 سفينة قناة السويس بحمولات 4.8 ملايين طن

أكد الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأربعاء، سجلت رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن بعبور 58 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 4.8 ملايين طن.



وأشار إلى أن 30 سفينة عبرت من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 2.5 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 28 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 2.3 مليون طن.



وأضاف الفريق مميش، أن قناة السويس تحصد ثمار القناة الجديدة والسياسات التسويقية الناجحة حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور 12 سفينة عملاقة تتجاوز حمولاتها 150 ألف طن لكل سفينة لأول مرة في تاريخ القناة.



وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة " BARZAN" التي ترفع علم مالطا، بحمولة 200 ألف طن، في رحلتها القادمة من روتردام والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة "OOCL SCANDINAVIA" التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة 221 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.



وشدد الفريق مميش، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة في أعداد وحمولات السفن العابرة تُعد مؤشرًا هامًا يعكس أهمية القناة لحركة التجارة العالمية.



وأشار إلى نجاح مشروع قناة السويس الجديدة في رفع تصنيف القناة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية وتقليل ساعات الانتظار والعبور، وهو ما يعزز من نجاح مشروع التنمية الواعد بمنطقة القناة، الذي يمضي بخطى ثابتة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للقناة، وحجم البضائع الضخم الذي يتجاوز المليار طن سنويًا بإقامة مناطق صناعية ولوجيستية قادرة على جذب أنظار المستثمرين وتوفر فرص عمل للشباب.

