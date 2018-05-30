جوارديولا يقترح صفقة نارية على ريال مدريد

اقترح مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، صفقة تبادلية مُدوية على ريال مدريد.





وكشفت تقارير صحفية إسبانية، رغبة المدرب الكتالوني في تطعيم كتيبته الكروية بأسماء تملك لمسة كروية خاصة، على غرار نجم "الميرنجي" إيسكو.





وليس خافيا أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا من أشد المعجبين بإيسكو، الذي يُقدم منذ عدة سنوات مستويات رائعة على المستطيل الأخضر، سواء برفقة ناديه ريال مدريد أو المنتخب الإسباني.





وحاول المدرب الكتالوني في أكثر من مرة التعاقد مع إيسكو، إذ يُدرك جوارديولا أن نجم "الأبيض الملكي" يمتلك قدما ساحرة ونظرة متميزة على الملعب، تُساعده على خلق الفارق وفك شفرة أقوى دفاعات الفرق المنافسة.





وفي هذا الشأن، أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن بيب جوارديولا يعتزم تقديم 60 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، من أجل التعاقد مع لاعب ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.





وأوضحت التقارير الإسبانية أن إيسكو على رأس أولويات بيب جوارديولا، وأضافت أن مدرب مانشستر سيتي مصمم على الحصول على خدمات إيسكو، الذي لم يحصل هذا الموسم على دقائق لعب كثيرة مع ريال مدريد.





في المقابل، تُفيد نفس المصادر بأن فلورنتينو بيريز رئيس "الأبيض الملكي" لن يبيع إيسكو بأقل من 100 مليون يورو، إذ يعتزم بيريز الحصول على أموال كثيرة بهدف تمويل العديد من الصفقات، التي يسعى ريال مدريد إلى إبرامها في فترة الانتقالات الصيفية.





يُشار إلى أن إيسكو (26) يربطه عقد مع ريال مدريد يمتد حتى سنة 2022، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حوالي 75 مليون يورو، حسبما ذكر موقع "ترانسفير ماركت".



