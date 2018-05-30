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الريال السعودى يستقر في البنوك.. تعرف على السعر

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:00 م
الريال السعودى يستقر في البنوك.. تعرف على السعر
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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-5-2018، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وسجل الريال، 4.74 جنيها للشراء، 4.77 جنيها للبيع في بنك مصر، وعند مستوى 4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فارتفع قرشًا واحدًا ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بالأمس.

وسجل متوسط سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم نحو 4.78 جنيها للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 4.80 جنيها، فيما استقر سعر الريال في البنك الأهلى المصري نحو  4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.
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