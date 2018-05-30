سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30/5/2018 بمحافظة الشرقية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، استقرارا نسبيا في عدد من البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الدولار بين 17.55 للشراء و17.65 للبيع في معظم البنوك الحكومية، فيما اختلف في بعض البنوك بمقدار قرش واحد سواء بالزيادة أو النقصان.



وسجل الدولار في السوق السوداء، سعر يتراوح ما بين 17.75جنيهًا للشراء و18.16 جنيهًا للبيع حسب مكان الشراء والبيع بالمحافظة.