أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30/5/2018 في محافظة الشرقية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بمحافظة الشرقية، وسجل عيار 21 مبلغ 653 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، وسجل عيار 18 مبلغ 560 جنيه، عيار 24 مبلغ 746 جنيه.



وتراوح سعر الجنيه الذهب من مبلغ 5222 إلى 5230 جنيه، وسعر الأوقية من 22.950 إلى 23.209 جنيه، بينما سجل كيلو الذهب من سعر 746.286 إلى 746.783.