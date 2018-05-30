البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه في التعاملات المبكرة

تباينت مؤشرات البورصة فى مستهل تداولات اليوم الأربعاء, بينما هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.36%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين الأجانب والعرب على الاسهم الانتقائية والقيادية.



وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه ليصل عند مستوى 952.3 مليار جنيه مقابل نحو 954.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.



وعلى صعيد مؤشرات البورصة تراجع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.36% ليصل عند مستوى 16944.17 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.05% محققا مستوى 853.11 نقطة, تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11% محققا مستوى 2181.40 نقطة .



وسجل السوق قيم تداولات بلغت 30.1 مليون جنيه، من خلال تداول 17.6 مليون سهم، بتنفيذ 774 عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 68 شركة مقيدة، ارتفع منها 9 سهمًا، وتراجعت أسعار 24 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 35 سهمًا أخرين.



واتجه صافي تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلاً 300.5 ألف جنيه، بنسبة استحواذ 80.13% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب والعرب نحو عمليات البيع، مسجلًا 7 ألف جنيه، و 292.6 ألف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 11.94%، 7.92% من التداولات.



