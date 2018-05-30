نبيلة عبيد: "كنت هقع من طولي لما عرفت خبر وفاة مديحة يسري"

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة الراحلة مدريحة يسري، والتي توفيت مساء أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 97 عامًا.

وقالت عبيد، إنها كانت مرتبطة بشكل كبير بالفنانة مديحة يسري، "فقدت أغلى الناس.. كنت هقع من طولي لما سمعت خبر وفاتها".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن الفنانة مديحة يسري فعلت كل الخير في الدنيا.. كانت بتجهز ليوم وفاتها.

وتابعت عبيد، أن "الفنانة مديحة يسري كانت مدرسة ومعطائه وحنونة وكانت قلبها عليا علشان كانت عارفة إني وحيدة، واستحملت المرض وعانت وكانت صابرة وتقول: الحمد لله".

واستكملت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لم تسمعها تقول شيء سيء: "حاجة متتكرش.. كل الخير عملته.. كانت مرتبة كل حاجة حلوة وكل الخير".