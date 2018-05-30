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سيناريو.. القضاء على قوات أمريكية عند حدود روسيا

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:58 ص
سيناريو.. القضاء على قوات أمريكية عند حدود روسيا
قوات أمريكية - أرشيفية
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وكالات
 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنقل قوات وأسلحة من غرب أوروبا إلى شرقها بخاصة إلى بولندا.

 

وقال الخبير السياسي ميخائيل سمولين لـ"سبوتنيك"، إن نقل قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي من بلجيكا إلى شرق أوروبا يعني حشد المزيد من القوات عند حدود روسيا في سياق الضغط العسكري على روسيا.

 

وكانت السلطات البولندية توجهت إلى البرلمان الأمريكي باقتراح إقامة قاعدة للصواريخ الأمريكية على الأراضي البولندية.

 

ويرى المعلق العسكري ألكسندر خرولينكو أن بولندا تسلك مسلك مَن يسير إلى إعدام نفسه بنفسه لأن القوات والأسلحة الأمريكية تهدد أولاً الدولة البولندية.

 

ويوضح المعلق أن القوات الأمريكية وغيرها من القوات التابعة لحلف الناتو ستكون هدفا يجب أن تدمره القوات الروسية في حال ما إذا بدأ الحلف حربا ضد روسيا.

 

وينبه المعلق إلى أن الغرب ينسى أن روسيا أقوى من الضيوف غير المرغوب فيهم عند حدودها دائما. وإذا حاولت القوات الأمريكية أن تهاجم روسيا فلا بد من توجيه الضربات الصاروخية الساحقة على المطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة ومخازن المحروقات ومراكز الاتصال ووسائط الدفاع الجوي في أوروبا الشرقية لقطع الإمدادات عن القوات الأمريكية الموجودة في ألمانيا وبولندا وغيرهما من بلدان المنطقة.

 

ووفق هذا السيناريو فإن الآليات العسكرية الأمريكية تتحول، في هذه الحال، إلى خردة بين ليلة وضحاها.

 

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