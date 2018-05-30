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"الأرصاد": استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:57 ص
الأرصاد: استمرار تحسن الأحوال الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل
أحمد عبد العال
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ندى محمد
 
قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعيش حالة من الاعتدال في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وهي مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم، لافتا إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا على محافظات جنوب مصر.

وتوقع "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، مشيرا إلى وجود شبورة مائية على شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مما يتطلب الحذر أثناء القيادة على الطرق.
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