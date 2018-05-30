حكايات اليوم.. اتفاقية مصرية هامة.. ورحيل خامس رؤساء السودان

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 30 مايو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.





ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 30 مايو، توقيع إتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن، فضلًا عن وفاة جعفر محمد النميري خامس رؤساء جمهورية السودان.

اتفاقية بين مصر والأردن





في مثل هذا اليوم عام 1967، وقع الملك حسين وجمال عبد الناصر اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن، وهي اتفاقية عسكرية بين مصر والأردن على إثرها سافر الفريق عبد المنعم رياض إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومعه كتيبتان من كتائب قوات الصاعقة المصرية، وفرقة عمليات، ومعدات دفاع جوي.





قرار مجلس الأمن بشأن "الحريري"





وفي 30 مايو 2007، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1757 الخاص بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حول جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.





وأقرَّ المجلس إنشاء محكمة خاصة للبنان لمقاضاة المسؤولين عن اغتيار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وجميع الهجمات التي وقعت بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005، وذلك تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.





رحيل جعفر النميري





30 مايو 2009، رحل عن عالمنا جعفر محمد النميري الرئيس الخامس لجمهورية السودان خلال الفترة من 25 مايو 1969 إلى 6 أبريل 1985.





وينتسب الرئيس جعفر نميري الي قبيلة الدناقلة وهي من القبائل النوبية في شمال السودان و قد درس النميري بمدرسة الهجرة بأمدرمان والوسطى الابتدائي بمدرسة ود مدني الأميرية ثم مدرسة حنتوب وبعد ذلك تقدم لكلية الخرطوم الجامعية ولكنه آثر الالتحاق بالكلية الحربية السودانية لأسباب مادية عام 1950م. تخرج في الكلية الحربية بأم درمان عام 1952، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من فورت ليفنورث بأركنساس الولايات المتحدة الأميركية سنة 1966.

ميلاد هنري أدينغتون





وهنري أدينغتون السياسي البريطاني من مواليد 30 مايو 1757-15 فبراير 1844، وتولى رئاسة الوزارة في بريطانيا من 17 مارس 1801 إلى 10 مايو 1804.