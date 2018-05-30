سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 651 جنيها مقابل 648 جنيها بالأمس.



كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 558 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 744 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5208 جنيهات.