بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي في قنا



وأكد الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، أنه في إطار توجيهات فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتوفير كافة المقومات التى تؤدى لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات.



واشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فورًا، وكذا تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الامتحانات.



بدأت منذ قليل، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمحافظة قنا، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبي الامتحان فى مادتى الفقه والمنطق الحديث.