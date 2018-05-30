بالوتيلي يفكر في العودة للدوري الإيطالي

يرغب ماريو بالوتيلي مهاجم فريق نيس الفرنسي، في العودة للعب من جديد بالدوري الإيطالي، بالرغم من تلقيه العديد من العروض الرسمية.





ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن ماريو بالوتيلي يرغب في العودة للدوري الإيطالي، رغم العروض المقدمة من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أرسنال الإنجليزي، بوروسيا دورتموند الألماني.





واشار الموقع، إلي نيس لن يسمح برحيل بالوتيلي إلا في حالة الحصول على 10 مليون يورو هذا الصيف، بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه في الصيف.





وارتبط بالوتيلي، بالانتقال إلي روما ونابولي ولكن هناك أيضاً اهتمام من جنوي وبارما لضمه في الصيف.