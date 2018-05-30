مقتل 7 من ميليشيات الحوثي في البيضاء

لقي 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرين، أمس الثلاثاء، جراء مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء، فيما تواصل قوات الجيش في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز تقدمها الميداني واستعادة السيطرة على مواقع جديدة.

وذكرت مصادر ميدانية بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيات شن هجوم على مواقع لقوات الجيش في منطقة مفرق أعشار بجبهة ناطع.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش صدت محاولة الميليشيات وأجبرت عناصرها على الفرار بعد ان تكبدت 7 قتلى في صفوفها، وأسر عدد آخر من العناصر المهاجمة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية ذي ناعم شمالي غرب محافظة البيضاء.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات في جبل "جهيد" بمديرية ذي ناعم، مما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

تعز

وفي محافظة تعز، واصلت قوات الجيش الوطني في جبهة مقبنة، تقدمها الميداني واستعادة السيطرة على مواقع جديدة بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة الثلاثاء، على تبتي البركنة وعسيلة بالقرب من منطقة الأخلود في جبهة مقبنة.

وتمكنت كذلك من تحرير واستعادة السيطرة على جبل العويد الاستراتيجي، والذي يطل على وادي الجسر ومفرق العيار ومنطقة البرح، وسط خسائر في صفوف الانقلابيين بحسب تصريحات نائب المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر.

وأفادت المصادر أن قوات الجيش اليمني شنت هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي أعقبها معارك ضارية تكللت بتحرير تلك المواقع وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال العقيد البحر لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن جبل العويد يطل على منطقة الأخلود وموقع الحصن التي أصبحت تحت السيطرة النارية للجيش الوطني وأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار والتقهقر.

وأفادت مصادر أخرى، أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع لها في منطقة بلاد الوافي بعد محاولاتها التسلل إلى تبه الأوجز من اتجاه التبة الصفراء في مديرية جبل حبشي.