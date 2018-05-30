إصابة مواطن بالمنوفية في مشاجرة نشبت بسبب محل تجاري

استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمي المدعو (ز.ا.ز.أ - سن 17) طالب، ومقيم دائرة مركز بركة السبع، مصابًا (شرخ بالجمجمة - نزيف بالمخ)، وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كل من (ك.ا.ا)، ونجله "عمر"، المقيمان دائرة مركز تلا "لم يستجوبا" بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.



وحدثت الواقعة أثناء تواجد المصاب طرف خالته بمحل إقامة المشكو فى حقهما، لخلافات بينهم على محل تجاري، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.