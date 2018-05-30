أوغلو: قوات أمريكية وتركية ستدير منبج السورية حتى تشكيل إدارة جديدة فيها

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن قوات أمريكية وتركية ستدير مدينة منبج السورية حتى يتم تشكيل إدارة فيها، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





وأوضح جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء في تصريحات نقلتها قناة (أي خبر) التركية، إن "وحدات حماية الشعب ستنسحب من منبج حتى نهاية فصل الصيف في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "وحدات أمريكية وتركية ستتولى إدارة منبج".



