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أوغلو: قوات أمريكية وتركية ستدير منبج السورية حتى تشكيل إدارة جديدة فيها

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:47 ص
أوغلو: قوات أمريكية وتركية ستدير منبج السورية حتى تشكيل إدارة جديدة فيها
مولود جاويش أوغلو
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وكالات
 

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن قوات أمريكية وتركية ستدير مدينة منبج السورية حتى يتم تشكيل إدارة فيها، حسبما أفادت وكالة "رويترز".


وأوضح جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء في تصريحات نقلتها قناة (أي خبر) التركية، إن "وحدات حماية الشعب ستنسحب من منبج حتى نهاية فصل الصيف في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفا أن "وحدات أمريكية وتركية ستتولى إدارة منبج".


وأكد الوزير التركي، أن تأييد خارطة الطريق بشأن سوريا سيكون الموضوع الأساسي لمباحثاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن بعد أيام، لافتا إلى أن "خارطة الطريق التي توصلنا لها مع أمريكا لا تقتصر على منبج فقط، بل على شمال سوريا برمته".

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