أمهات طلاب الثانوية الأزهرية في الدقهلية يقرأن القرآن أمام لجان الامتحانات (صور)

استغلت أولياء أمور طلاب الثانويه الازهريه وقتهم بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم تزامنا مع أداء طلاب وطالبات الثانوية الازهريه للقسم الأدبي والشعبة الإسلامية امتحاناتهم، اليوم الأربعاء؛ حيث يؤدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادتي الفقه والمنطق، فيما يؤدى طلاب قسم الشعبة الإسلامية امتحان مادتي الفقه والاقتصاد.





وكانت أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بدأت أمس الثلاثاء؛ حيث بدأ طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والديناميكا للنظام الحديث، والميكانيكا للنظام القديم.





ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية 156 ألفا منقسمين إلى 100 ألف و350 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، و55 ألفا و661 طالبا وطالبة بالقسم العلمي، يؤدون الامتحانات بـ566 لجنة على مستوى الجمهورية.