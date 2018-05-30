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"شانيل" تطلق مجموعاتها الجديدة.. تعرفي عليها

الأربعاء 30/مايو/2018 - 10:44 ص
شانيل تطلق مجموعاتها الجديدة.. تعرفي عليها
"شانيل" تطلق مجموعاتها الجديدة
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أطلقت دار شانيل مجموعاتها الجديدة والتي امتزجت بين الفخامة والرقي وبين الانطلاق.

واستعان كارل لاغرفيلد، المدير الإبداعي لدار شانيل، بنموذج سفينة يبلغ طولها 330 متر وسط مبنى "القصر الكبير" في باريس لعرض تشكيلته ال cruise الجديدة، وبرزت تلك النسخة المقلدة من السفينة، التي أطلق عليها اسم La Pausa، كخلفية مدهشة لمجموعة شانيل ال cruise التي عرضت مطلع الشهر الجاري


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