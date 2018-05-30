نقيب جامعي القمامة: إلغاء جميع العقود مع الشركات الأجنبية.. "وهنضف مصر"





أكد شحاتة المقدس، نقيب جامعي القمامة، وجود تنسيق بين النقابة ووزير البيئة خالد فهمي، لوضع قوانين منظومة النظافة الجديدة، مشيرا إلى أن القوانين التي تم تشريعها تضمن جميع حقوق جامعي القمامة.





وأضاف "المقدس" في تصريحات نقلها برنامج "صباح أون" عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين النقابة ووزارة البيئة سيكون مثمرا، معلقا: "سيتم إلغاء جميع العقود مع الشركات الأجنبية وبإذن الله هنضف مصر"، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية لم تكن تمنح جامعي القمامة حقوقهم.



