مواطنون يشتكون من اختناقات مرورية وأعمال تعوِّق الحركة بالطائف

تذمّر عددٌ من الأهالي بمحافظة الطائف من إغلاق المرور ببوابة العباس بصبّات خرسانية والتسبّب في التكدُّس وازدحام المركبات نزولاً لشارع أبو بكر الصديق، وكذلك الاختناقات المرورية المجاورة لأحد الأسواق التجارية الكبيرة في البيعة؛ نظراً لأعمال البلدية في الشارع المستمرة منذ شهور عدة بشارع الخمسين؛ ما تسبّب في إعاقة دخول المركبات وتكدُّس مروري كبير دون حلول من الجهات المعنية.





وتلقت "سبق"، شكاوى عدد من المواطنين عبّروا فيها عن استيائهم من خطط عدم التنظيم في الشوارع الكبيرة؛ كالمسيال وتحت كوبري الصيانة في الدخول للطرق الأخرى؛ حيث تسبب الزحام اليوم في تكدُّس المركبات لمسافات بعيدة، وكذلك صعوبة الدخول للمنطقة المركزية بعد إغلاق بوابة العباس ودوّار الدفاع المدني وقت الذروة.





وطالب الأهالي، الجهات المعنية، بإيجاد حلول وتوفير أكبر عدد من الدوريات على طريق وج وتحت كوبري الصيانة أوقات الذروة؛ مبينين أن الجهات المعنية كانت قد أغلقت بعض الشوارع وغيّرت المسارات على طريق شبرا - شارع الجيش، وكذاك إغلاق إشارة شارع أبو بكر وإشارة الدلال وغيرها من الشوارع.





وانتقد كثير من المواطنين أعمال الإزالة والسفلتة التي لم تنته بجوار أحد الأسواق التجارية الكبيرة بحي البيعة؛ ما أدّى الى إعاقة السير ودخول المركبات وتكدّسها بشكل كبير على طريق الملك خالد.







